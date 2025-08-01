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Комітет Сенату США з асигнувань підтримав виділення $1 млрд допомоги Україні

Іван Д'яконовП'ятниця, 1 серпня 2025, 02:55
Комітет Сенату США з асигнувань підтримав виділення $1 млрд допомоги Україні
Мітч Макконнелл. Фото: Getty Images

Комітет з асигнувань Сенату США схвалив проєкт бюджету оборонних витрат на 2026 фінансовий рік, в якому передбачено 1 мільярд доларів підтримки для України, всупереч закликам адміністрації Дональда Трампа виключити це фінансування з бюджету.

Джерело: Reuters

Деталі: У четвер, 31 липня, Комітет з асигнувань Сенату США затвердив оборонний бюджет на суму $852 мільярди, що на $21,7 мільярда більше, ніж просила адміністрація Трампа. Законопроєкт отримав широку двопартійну підтримку: 26 голосів "за" проти 3 "проти", що дало йому зелене світло для розгляду повним складом Сенату.

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"Не лише попередня адміністрація, а й ця недооцінили рівень викликів, з якими ми стикаємося", – сказав голова фракції Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл.

Дослівно: Законопроєкт передбачає $800 мільйонів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та $225 мільйонів на Балтійську безпекову ініціативу (BSI), значна частина яких у підсумку спрямовується на підтримку України у війні проти російського вторгнення".

Деталі: Макконнелл наголосив, що США отримують важливі уроки з війни в Україні.

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"Припинення співпраці з Україною підірвало б зусилля нашої армії з підготовки до сучасного поля бою", – сказав Макконнелл під час засідання комітету.

Щоб законопроєкт став чинним законом, його має схвалити повний склад Сенату, після чого він має бути узгоджений із версією Палати представників, яка наразі не містить положень про підтримку України. Далі документ надійде на підпис до Білого дому, де Трамп або підпише його, або накладе на нього вето.

Передісторія: 

  • 11 липня Комітет із питань збройних сил Сенату США схвалив виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у межах проєкту оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік.
  • 23 липня у Держдепі США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів. До першого пакету увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, до другого – БМП Bradley та їх ремонт.
  • Також Трамп заявив про передачу Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом.

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