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Трамп: Україна отримає додаткові Patriot "протягом декількох днів"

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 14 липня 2025, 19:04
Трамп: Україна отримає додаткові Patriot протягом декількох днів
Ілюстративне фото: Getty Images

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив про передачу Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте

Деталі: Трамп підтвердив, що схема з постачання військової допомоги Україні за рахунок європейських держав також стосується систем Patriot – "повної комплектації з батареями".

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"Деякі з них надійдуть дуже скоро – фактично протягом декількох днів. Кілька країн, які мають Patriot, збираються ними "обмінятись", і ми замінимо Patriot на ті, що є у них", – пояснив він.

Далі президент США заявив, що "є одна країна, яка має 17 Patriot, готових до відправки", не уточнивши, про яку саме країну йдеться.

"І ми будемо працювати над угодою, за якою 17 або значна частина з 17 (систем Patriot. – Ред.) будуть відправлені на поле бою. І це можна зробити дуже швидко", – вважає Трамп.

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Нагадаємо:

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