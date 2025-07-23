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США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на $322 млн – Пентагон

Тетяна ОлійникСереда, 23 липня 2025, 22:58

У Держдепі США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги. До першого пакету увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, до другого – БМП Bradley та їх ремонт.

Джерело: сайт Пентагону

Деталі: У першому пакеті йдеться про технічне обслуговування ракетної системи HAWK, зокрема:

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  • п'ятитонні вантажні автомобілі;
  • запасні частини до системи HAWK;
  • ремонт та капітальний ремонт протиповітряних зенітних установок HAWK;
  • набори інструментів;
  • випробувальне обладнання;
  • допоміжне обладнання;
  • технічну документацію;
  • навчання;
  • технічну та польову підтримку з боку уряду США та підрядника;
  • технічну допомогу уряду США та підрядників;
  • контейнери для зберігання та обладнання, пов'язане зі зберіганням запасних частин;
  • запасні частини для ракет MIM-23 HAWK та ремонт ракет;
  • інші пов'язані елементи логістики та підтримки програми.

Загальна вартість оцінюється в 172 мільйони доларів.

У другому – про придбання обладнання та послуг для відновлення бойових машин піхоти Bradley, технічної допомоги, навчання та інших пов'язаних елементів логістики та програмної підтримки. Загальна вартість становить 150 мільйонів доларів США.

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Передісторія:

СШАдопомога Україні
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