Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина – КМВА
Четвер, 31 липня 2025, 07:48
Шестеро людей, серед яких мала дитина, загинули внаслідок російського комбінованого удару по столиці уночі 31 липня.
Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram
Пряма мова Ткаченка: "Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Солом’янському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років".
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Деталі: Він додав, що пошуково-рятувальна операція триває.
Передісторія:
- Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку відомо про 2 загиблих та 52 поранених.
- У столиці після атаки перекрили рух низкою вулиць.
- Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва, 2 людини загинули, ще 52 постраждали, серед них 9 дітей та 3 поліцейських, які їхали на виклик.