Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина – КМВА

Ірина БалачукЧетвер, 31 липня 2025, 07:48
Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина – КМВА
Фото ДСНС

Шестеро людей, серед яких мала дитина, загинули внаслідок російського комбінованого удару по столиці уночі 31 липня.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Солом’янському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років".

Реклама:

Деталі: Він додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

Передісторія:

  • Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку відомо про 2 загиблих та 52 поранених.
  • У столиці після атаки перекрили рух низкою вулиць.
  • Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва, 2 людини загинули, ще 52 постраждали, серед них 9 дітей та 3 поліцейських, які їхали на виклик.

Київракетний ударжертвидіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоКількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина – КМВА
У ДТП у Словенії загинули 4 українки – місцева поліція
У кількох містах України люди знову вийшли на протест через закон про НАБУ та САП
У "спецоперації" щодо НАБУ та САП брали участь Єрмак, Кравченко та його товариш-юрист – УП
Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про "імунітет" до санкцій: Трамп змінює правила гри
Трамп анонсував 25% мита для Індії, згадавши її закупки енергоносіїв і зброї у РФ
Усі новини...
Донька Келлога про обстріл Києва: Це відповідь Путіна на дедлайн Трампа
Росіяни завдали ракетного удару по Києву: є влучання у житлові будинки, виникли пожежі
Дроново-ракетна атаки на Київ: зруйнований під’їзд багатоповерхівки, 2 загиблих, 52 постраждалих
У Києві наслідки атаки є у 27 місцях, серед постраждалих 9 дітей і 3 поліцейських
Останні новини
08:26
Трамп заявив про досягнення торгової угоди з Південною Кореєю
08:24
фото Росіяни пошкодили кілька підприємств на Дніпропетровщині: вирували пожежі
08:17
"Стеж за словами": Трамп розкритикував риторику Медведєва
08:03
ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу
07:48
фотоКількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина – КМВА
07:41
фото, відео У Києві наслідки атаки є у 27 місцях, серед постраждалих 9 дітей і 3 поліцейських
07:16
У Києві після атаки перекрили рух низкою вулиць
06:16
оновлено, фото, відеоДроново-ракетна атаки на Київ: зруйнований під’їзд багатоповерхівки, 2 загиблих, 52 постраждалих
05:12
Трамп заявив, що США і Південна Корея уклали торговельну угоду
04:32
Оновлено, відеоРосіяни завдали ракетного удару по Києву: є влучання у житлові будинки, виникли пожежі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: