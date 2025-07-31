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Через ворожу атаку у Києві загинула патрульна поліцейська

Альона Мазуренко Четвер, 31 липня 2025, 20:15
Через ворожу атаку у Києві загинула патрульна поліцейська
Лілія Степанчук, фото: Іван Виговський

Серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук.

Джерело: глава Нацполіції Іван Виговський

Пряма мова: "Країна-терорист цілеспрямовано вбиває мирне населення, б’є по домівках українців і нещадно забирає життя… На жаль, під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула наша колега — патрульна поліцейська Лілія Степанчук.

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Лілія працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції приєдналась у 2017 році...

Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів. Під руїнами будинку може перебувати її батько, на цей час тривають його пошуки".

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