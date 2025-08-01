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Зеленський пропонує Путіну перейти від заяв до особистої зустрічі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 серпня 2025, 15:46
Зеленський пропонує Путіну перейти від заяв до особистої зустрічі
Зеленський. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський закликав російську сторону перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час.

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Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії".

Деталі: Зеленський также зазначив, що українська влада бачить та підтримує зусилля президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру.

"Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя", – сказав президент.

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Що передувало: Російський лідер Володимир Путін заявив, що його вимоги до України, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними

Тоді він озвучив ультиматум, що українські війська "мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.

Водночас, нині Путін сказав, що "позитивно оцінює" переговорний процес у Стамбулі, і потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення "довгострокового - без будь-яких тимчасових обмежень - миру в Україні".

ЗеленськийПутін
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