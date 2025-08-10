Усі розділи
У Санкт-Петербурзі затонув російський буксир "Капітан Ушаков"

Ольга КацімонНеділя, 10 серпня 2025, 08:58
У Санкт-Петербурзі затонув російський буксир Капітан Ушаков
Fontanka

У Санкт-Петербурзі біля причалу Балтійського заводу під час добудови та дооснащення затонув російський буксир "Капітан Ушаков".

Джерело: The Moscow Times з посиланням на Слідчий комітет РФ

Деталі: За інформацією, ввечері 8 серпня судно, яке перебувало на завершальному етапі будівництва та стояло біля орендованого Балтійським заводом причалу, почало кренитися на правий борт. Спроби стабілізувати ситуацію виявилися безуспішними, і буксир ліг на ґрунт.

На місці інциденту всю ніч працювали міські служби, чергові бригади Балтійського заводу та співробітники Ярославського суднобудівного заводу. За офіційними даними, ніхто не постраждав.

Слідчий комітет РФ розпочав перевірку. Також встановлюється сума завданих збитків.

"Капітан Ушаков" - буксир водотоннажністю близько 3200 тонн, завдовжки майже 70 метрів і шириною 15 метрів. Його спустили на воду в Ярославлі у 2022 році, після чого добудова і дооснащення відбувалися на Балтійському заводі в Петербурзі.

Що цьому передувало:

