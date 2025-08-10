Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Санкт-Петербурге затонул российский буксир "Капитан Ушаков"

Ольга КацимонВоскресенье, 10 августа 2025, 08:58
В Санкт-Петербурге затонул российский буксир Капитан Ушаков
Fontanka

В Санкт-Петербурге у причала Балтийского завода во время достройки и дооснащения затонул российский буксир "Капитан Ушаков".

Источник: The Moscow Times со ссылкой на Следственный комитет РФ

Детали: По информации, вечером 8 августа судно, находившееся на завершающем этапе строительства и стоявшее у арендованного Балтийским заводом причала, начало крениться на правый борт. Попытки стабилизировать ситуацию оказались безуспешными, и буксир лёг на грунт.

Реклама:

На месте происшествия всю ночь работали городские службы, дежурные бригады Балтийского завода и сотрудники Ярославского судостроительного завода. По официальным данным, никто не пострадал.

Следственный комитет РФ начал проверку. Также устанавливается сумма нанесённого ущерба.

"Капитан Ушаков" – буксир водоизмещением около 3200 тонн, длиной почти 70 метров и шириной 15 метров. Он был спущен на воду в Ярославле в 2022 году, после чего достройка и дооснащение велись на Балтийском заводе в Петербурге.

РЕКЛАМА:

Что этому предшествовало:

кораблиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Окончание войны должно быть честным
видеоВ России беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: бушует масштабный пожар
Лидеры Европы призвали Трампа во время переговоров с Путиным защищать интересы Украины
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины, потому что где вторая, там и третья
Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в мирных переговорах
Зеленский – премьеру Испании: Главное, чтобы РФ снова не навязала нереалистичных условий
Все новости...
корабли
В США выставляют на аукцион конфискованную элитную яхту росолигарха Керимова
ГУР получило секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ
РФ впервые отменила парад ко Дню ВМФ, но Путин посетил Санкт-Петербург
Последние новости
10:24
Почему немеют руки и ноги и когда это опасно? Объясняет врач
10:19
В Сумах российский дрон ударил по зданию областной администрации
10:10
Греция получила от Южной Кореи крупное оборонное предложение
09:50
Зеленский: Окончание войны должно быть честным
09:35
WSJ: В Китае задержали высокопоставленного дипломата, который способствовал отношениям с США
09:24
2 золота, серебро и бронза: украинские гребцы на лодках "Дракон" завоевали медали Всемирных игр
09:10
На акции в поддержку пропалестинской группы в Лондоне задержали почти полтысячи человек
08:58
В Санкт-Петербурге затонул российский буксир "Капитан Ушаков"
08:12
Ночью ПВО уничтожила 70 российских дронов из 100
07:50
СМИ: В Израиле готовятся объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов для полной оккупации Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: