В Санкт-Петербурге затонул российский буксир "Капитан Ушаков"
В Санкт-Петербурге у причала Балтийского завода во время достройки и дооснащения затонул российский буксир "Капитан Ушаков".
Источник: The Moscow Times со ссылкой на Следственный комитет РФ
Детали: По информации, вечером 8 августа судно, находившееся на завершающем этапе строительства и стоявшее у арендованного Балтийским заводом причала, начало крениться на правый борт. Попытки стабилизировать ситуацию оказались безуспешными, и буксир лёг на грунт.
На месте происшествия всю ночь работали городские службы, дежурные бригады Балтийского завода и сотрудники Ярославского судостроительного завода. По официальным данным, никто не пострадал.
Следственный комитет РФ начал проверку. Также устанавливается сумма нанесённого ущерба.
"Капитан Ушаков" – буксир водоизмещением около 3200 тонн, длиной почти 70 метров и шириной 15 метров. Он был спущен на воду в Ярославле в 2022 году, после чего достройка и дооснащение велись на Балтийском заводе в Петербурге.
