WSJ: У Китаї затримали високопоставленого дипломата, який сприяв відносинам із США

Лю Цзяньчао виступає на форумі в Пекіні у липні, Getty Images

У Китаї затримали на допит високопоставленого дипломата Лю Цзяньчао, якого розглядали як потенційного міністра закордонних справ.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: За даними WSJ з посиланням на обізнані джерела, Лю був затриманий після повернення до Пекіна наприкінці липня з закордонного робочого відрядження.

61-річний Лю очолював підрозділ Компартії, відповідальний за управління зв’язками з іноземними політичними партіями. Відтоді як він обійняв цю посаду у 2022 році, дипломат відвідав понад 20 країн і провів зустрічі з представниками більш ніж 160 держав.

Він працював у місії Китаю у Великій Британії, а згодом був послом в Індонезії та на Філіппінах.

Що цьому передувало:

