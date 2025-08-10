WSJ: У Китаї затримали високопоставленого дипломата, який сприяв відносинам із США
Неділя, 10 серпня 2025, 09:35
У Китаї затримали на допит високопоставленого дипломата Лю Цзяньчао, якого розглядали як потенційного міністра закордонних справ.
Джерело: The Wall Street Journal
Деталі: За даними WSJ з посиланням на обізнані джерела, Лю був затриманий після повернення до Пекіна наприкінці липня з закордонного робочого відрядження.
Реклама:
61-річний Лю очолював підрозділ Компартії, відповідальний за управління зв’язками з іноземними політичними партіями. Відтоді як він обійняв цю посаду у 2022 році, дипломат відвідав понад 20 країн і провів зустрічі з представниками більш ніж 160 держав.
Він працював у місії Китаю у Великій Британії, а згодом був послом в Індонезії та на Філіппінах.
Що цьому передувало:
РЕКЛАМА:
- 6 серпня стало відомо, що у США заарештували двох громадян Китаю за контрабанду найсучасніших ШІ-чипів NVIDIA.