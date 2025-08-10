WSJ: В Китае задержали высокопоставленного дипломата, который способствовал отношениям с США
Воскресенье, 10 августа 2025, 09:35
В Китае задержали для допроса высокопоставленного дипломата Лю Цзяньчао, которого рассматривали как потенциального министра иностранных дел.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: По данным WSJ со ссылкой на осведомлённые источники, Лю был задержан после возвращения в Пекин в конце июля из зарубежной рабочей поездки.
61-летний Лю возглавлял подразделение Компартии, ответственное за управление связями с иностранными политическими партиями. С тех пор как он занял этот пост в 2022 году, дипломат посетил более 20 стран и провёл встречи с представителями более чем 160 государств.
Он работал в миссии Китая в Великобритании, а затем был послом в Индонезии и на Филиппинах.
Что этому предшествовало:
- 6 августа стало известно, что в США арестовали двух граждан Китая за контрабанду новейших ИИ-чипов NVIDIA.