WSJ: В Китае задержали высокопоставленного дипломата, который способствовал отношениям с США

Лю Цзяньчао выступает на форуме в Пекине в июле, Getty Images

В Китае задержали для допроса высокопоставленного дипломата Лю Цзяньчао, которого рассматривали как потенциального министра иностранных дел.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: По данным WSJ со ссылкой на осведомлённые источники, Лю был задержан после возвращения в Пекин в конце июля из зарубежной рабочей поездки.

Реклама:

61-летний Лю возглавлял подразделение Компартии, ответственное за управление связями с иностранными политическими партиями. С тех пор как он занял этот пост в 2022 году, дипломат посетил более 20 стран и провёл встречи с представителями более чем 160 государств.

Он работал в миссии Китая в Великобритании, а затем был послом в Индонезии и на Филиппинах.

Что этому предшествовало:

РЕКЛАМА: