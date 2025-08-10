Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів" в контексті майбутнього саміту лідерів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. У МЗС України різко розкритикувало його висловлювання.

Джерело: коментар МЗС, передає "Європейська правда"

Деталі: Напередодні, коментуючи саміт лідерів США і РФ, Фіцо заявив, що неважливо, про що домовляться Дональд Трамп та Володимир Путін – найбільше постраждає Україна.

Пряма мова Фіцо: "Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава – в даному випадку, Україна".

Деталі: У МЗС засудили подібну риторику. У відомстві зазначили, що Роберт Фіцо так і не усвідомив справжніх причин злочинного вторгнення РФ, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором.

Дослівно: "Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи".

Деталі: У відомстві додали, що заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України.

Дослівно з коментаря МЗС України: "Застерігаємо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви. Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу".

