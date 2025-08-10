Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували

Іванна Костіна, Ольга КацімонНеділя, 10 серпня 2025, 12:01
Фіцо порівняв Україну з травою у суперечці слонів: У МЗС відреагували
Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів" в контексті майбутнього саміту лідерів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. У МЗС України різко розкритикувало його висловлювання.

Джерело: коментар МЗС, передає "Європейська правда"

Деталі: Напередодні, коментуючи саміт лідерів США і РФ, Фіцо заявив, що неважливо, про що домовляться Дональд Трамп та Володимир Путін – найбільше постраждає Україна.

Реклама:

Пряма мова Фіцо: "Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава – в даному випадку, Україна".

Деталі: У МЗС засудили подібну риторику. У відомстві зазначили, що Роберт Фіцо так і не усвідомив справжніх причин злочинного вторгнення РФ, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором.

Дослівно: "Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи". 

РЕКЛАМА:

Деталі: У відомстві додали, що заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України.

Дослівно з коментаря МЗС України: "Застерігаємо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви. Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу".

Що цьому передувало:

СловаччинаМЗСросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
ВідеоРосіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області
Зеленський: Закінчення війни має бути чесним
відеоВ Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежа
Лідери Європи закликали Трампа під час переговорів з Путіним захищати інтереси України
Усі новини...
Словаччина
Єврокомісія позивається в Суді ЄС до Словаччини щодо права на доступ до адвокатів
Фіцо: Словаччина знімає вето з 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ
Фіцо написав листа фон дер Ляєн з критикою газових планів ЄС і проханням відкласти санкції
Останні новини
12:23
"Вірив, що вакцини шкодять": у США чоловік влаштував стрілянину у Центрі профілактики хвороб
12:17
В Італії тисячі людей протестували через плани будівництва мосту на Сицилію
12:01
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
11:56
ТекстЧому майбутнє України та світу виглядає оптимістично, попри темні часи – Андрій Демартіно
11:54
"Г’юстон, у нас проблеми": помер астронавт NASA, який пережив майже катастрофічний вибух у космосі
11:51
Через обстріл Дніпропетровщини поїзди курсуватимуть із затримкою
11:44
Окупанти вночі вдарили по Дружківці на Донеччині: є загиблий і поранені
11:16
Китайські державні ЗМІ заявляють, що чипи Nvidia небезпечні для Китаю
10:57
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
10:44
ВідеоРосіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області
Усі новини...
Реклама:
Реклама: