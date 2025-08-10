Все разделы
Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов": МИД отреагировал

Иванна Костина, Ольга КацимонВоскресенье, 10 августа 2025, 12:01
Фицо сравнил Украину с травой в споре слонов: МИД отреагировал
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов" в контексте предстоящего саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. МИД Украины резко раскритиковал его высказывания.

Источник: комментарий МИД, передаёт "Европейская правда"

Детали: Накануне, комментируя саммит лидеров США и РФ, Фицо заявил, что неважно, о чём договорятся Дональд Трамп и Владимир Путин — больше всего пострадает Украина.

Прямая речь Фицо: "Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, дерутся ли слоны или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава – в данном случае, Украина".

Детали: В МИД осудили подобную риторику и отметили, что Роберт Фицо так и не осознал истинных причин преступного вторжения РФ, а также опасности, которую несёт заигрывание с государством-агрессором.

Дословно: "Прискорбно, что глава правительства государства – члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая её на своей земле в интересах безопасности всей Европы".

Детали: В ведомстве добавили, что заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимного уважения, которые всё это время демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине.

Дословно из комментария МИД Украины: "Предостерегаем от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления. Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу".

Что этому предшествовало:

  • Ранее Фицо сказал, что не видит причин встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что тот его "ненавидит".
  • Также Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгоден для его страны в условиях нынешней международной ситуации.

