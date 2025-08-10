У Молдові попередили про фейкове відео з відстрілом "російських солдатів"
Міністерство оборони Молдови заявило про появу в соцмережах сфабрикованого відео, яке намагаються пов’язати з цьогорічними міжнародними навчаннями "Вогняний щит".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker
Деталі: За даними відомства, у поширеному в Telegram ролику показано, як нібито учасники тренувань стріляють по мішенях із зображенням російських солдатів. У Міністерстві підкреслили, що ці кадри створені за допомогою штучного інтелекту та доповнені архівними фрагментами з інших навчань.
Дослівно: "Ці відеоматеріали не мають жодного стосунку до навчань цього року. Літаки, стрибки з парашутом, рельєф полігонів та інші елементи відеоролика теж не відображають реальність навчань "Вогняний щит 2025". Мета таких відео – сіяти страх, підривати довіру до державних інститутів і дестабілізувати суспільство".
Що цьому передувало:
- У Молдові з 4 до 18 серпня тривають військові навчання "Вогняний щит" за участю солдатів Національної армії, румунських і американських військовослужбовців.
- Навчання проходять у навчальних центрах Національної армії, тому на дорогах країни можна побачити пересування військової техніки.
- Днями прикордонна поліція Молдови спростувала інформацію про те, що українські прикордонники можуть заходити на територію країни на відстань до 1,5 кілометра для переслідування порушників.