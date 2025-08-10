У Молдові попередили про фейкове відео з відстрілом "російських солдатів"

Міністерство оборони Молдови заявило про появу в соцмережах сфабрикованого відео, яке намагаються пов’язати з цьогорічними міжнародними навчаннями "Вогняний щит".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: За даними відомства, у поширеному в Telegram ролику показано, як нібито учасники тренувань стріляють по мішенях із зображенням російських солдатів. У Міністерстві підкреслили, що ці кадри створені за допомогою штучного інтелекту та доповнені архівними фрагментами з інших навчань.

Реклама:

Дослівно: "Ці відеоматеріали не мають жодного стосунку до навчань цього року. Літаки, стрибки з парашутом, рельєф полігонів та інші елементи відеоролика теж не відображають реальність навчань "Вогняний щит 2025". Мета таких відео – сіяти страх, підривати довіру до державних інститутів і дестабілізувати суспільство".

Що цьому передувало: