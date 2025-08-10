Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Молдові попередили про фейкове відео з відстрілом "російських солдатів"

Іванна Костіна, Ольга КацімонНеділя, 10 серпня 2025, 14:02
У Молдові попередили про фейкове відео з відстрілом російських солдатів
Фото: МВС Молдови

Міністерство оборони Молдови заявило про появу в соцмережах сфабрикованого відео, яке намагаються пов’язати з цьогорічними міжнародними навчаннями "Вогняний щит".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: За даними відомства, у поширеному в Telegram ролику показано, як нібито учасники тренувань стріляють по мішенях із зображенням російських солдатів. У Міністерстві підкреслили, що ці кадри створені за допомогою штучного інтелекту та доповнені архівними фрагментами з інших навчань.

Реклама:

Дослівно: "Ці відеоматеріали не мають жодного стосунку до навчань цього року. Літаки, стрибки з парашутом, рельєф полігонів та інші елементи відеоролика теж не відображають реальність навчань "Вогняний щит 2025". Мета таких відео – сіяти страх, підривати довіру до державних інститутів і дестабілізувати суспільство".

Що цьому передувало:

  • У Молдові з 4 до 18 серпня тривають військові навчання "Вогняний щит" за участю солдатів Національної армії, румунських і американських військовослужбовців.
  • Навчання проходять у навчальних центрах Національної армії, тому на дорогах країни можна побачити пересування військової техніки.
  • Днями прикордонна поліція Молдови спростувала інформацію про те, що українські прикордонники можуть заходити на територію країни на відстань до 1,5 кілометра для переслідування порушників.

дезінформаціяМолдоваРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ у Росії
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
ВідеоРосіяни обстріляли залізничну станцію у Дніпропетровській області
Зеленський: Закінчення війни має бути чесним
Усі новини...
дезінформація
РФ продовжує вкиди для дискредитації процесу обміну полоненими: ЦПД спростував "відмову України"
Активізація "Матрьошки": у Молдові попередили, що РФ спробує вплинути на виборців по всій Європі
У Польщі поширюють фейк щодо промови посла України про Волинь
Останні новини
14:50
На Херсонщині окупанти атакували дронами цивільних: загинули двоє людей
14:39
У людській ДНК є залишки давніх вірусів: вчені з'ясували, для чого вони потрібні
14:32
CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа
14:22
Речницю Державного департаменту США призначають на посаду в ООН
14:02
У Молдові попередили про фейкове відео з відстрілом "російських солдатів"
13:50
"Укренерго" відсудило у "ДТЕК Донецькі електромережі" Ахметова 5 млн грн
13:45
17-річна українка здобула срібло Всесвітніх ігор з вейксерфінгу
13:30
Генштаб підтвердив удар по Саратовському НПЗ у Росії
13:01
У Литві судитимуть колишнього головнокомандувача армією
12:45
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: