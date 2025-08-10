В Молдове предупредили о фейковом видео с отстрелом "российских солдат"
Министерство обороны Молдовы заявило о появлении в соцсетях сфабрикованного видео, которое пытаются связать с нынешними международными учениями "Огненный щит".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker
Детали: По данным ведомства, в распространяемом в Telegram ролике показано, как якобы участники учений стреляют по мишеням с изображением российских солдат. В Министерстве подчеркнули, что эти кадры созданы с помощью искусственного интеллекта и дополнены архивными фрагментами из других учений.
Дословно: "Эти видеоматериалы не имеют никакого отношения к учениям этого года. Самолёты, прыжки с парашютом, рельеф полигонов и другие элементы видеоролика также не отражают реальность учений "Огненный щит 2025". Цель таких видео – сеять страх, подрывать доверие к государственным институтам и дестабилизировать общество".
Что этому предшествовало:
- В Молдове с 4 по 18 августа проходят военные учения "Огненный щит" с участием солдат Национальной армии, румынских и американских военнослужащих.
- Учения проходят в учебных центрах Национальной армии, поэтому на дорогах страны можно увидеть передвижение военной техники.
- На днях пограничная полиция Молдовы опровергла информацию о том, что украинские пограничники могут заходить на территорию страны на расстояние до 1,5 километра для преследования нарушителей.