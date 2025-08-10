В Молдове предупредили о фейковом видео с отстрелом "российских солдат"

Министерство обороны Молдовы заявило о появлении в соцсетях сфабрикованного видео, которое пытаются связать с нынешними международными учениями "Огненный щит".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: По данным ведомства, в распространяемом в Telegram ролике показано, как якобы участники учений стреляют по мишеням с изображением российских солдат. В Министерстве подчеркнули, что эти кадры созданы с помощью искусственного интеллекта и дополнены архивными фрагментами из других учений.

Дословно: "Эти видеоматериалы не имеют никакого отношения к учениям этого года. Самолёты, прыжки с парашютом, рельеф полигонов и другие элементы видеоролика также не отражают реальность учений "Огненный щит 2025". Цель таких видео – сеять страх, подрывать доверие к государственным институтам и дестабилизировать общество".

Что этому предшествовало: