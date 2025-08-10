Очільниця європейської дипломатії збирає глав МЗС: Угода між США та РФ має включати Україну й ЄС

Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у понеділок скличе зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна.

Джерело: Каллас, яку цитує "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова: "США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи".

Деталі: Вона зазначила, що "оскільки ми працюємо над досягненням сталого і справедливого миру, міжнародне право чітко визначає: всі тимчасово окуповані території належать Україні".

"Угода не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи", – додала вона.

Каллас також повідомила, що міністри обговорять ситуацію в Газі.

Що передувало: Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

