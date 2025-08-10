Глава европейской дипломатии собирает глав МИД: Соглашение между США и РФ должно включать Украину и ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в понедельник созовет встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина.

Источник: Каллас, которую цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "США имеют силу заставить Россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы".

Детали: Она отметила, что "поскольку мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право четко определяет: все временно оккупированные территории принадлежат Украине".

"Соглашение не должно стать плацдармом для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы", – добавила она.

Каллас также сообщила, что министры обсудят ситуацию в Газе.

Что предшествовало: Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

