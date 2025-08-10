Усі розділи
Мерц: Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа й Путіна

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 17:34
Мерц: Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа й Путіна
Фрідріх Мерц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що президент України Володимир Зеленський має бути залучений до зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

Джерело: Мерц в ефірі каналу ARD, пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Мерц оголосив, що в неділю поговорить телефоном із Трампом щодо його запланованої зустрічі з Путіним на Алясці.

Пряма мова: "Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. І ми сподіваємося і припускаємо, що уряд України, президент Зеленський, буде залучений до цієї зустрічі...

У будь-якому випадку, ми не можемо погодитися з тим, що територіальні питання між Росією і Америкою обговорюються або навіть вирішуються через голови європейців і українців".

Деталі: "Я припускаю, що американський уряд бачить це так само, саме тому існує така тісна координація", – заявив Мерц.

За його словами, те, що станеться на Алясці в п'ятницю, повинно мати наслідки: "Або в напрямку посилення тиску на Росію, або визнання Росією самою того, що ця війна не може бути продовжена".

Канцлер висловив сподівання, що зустріч на найвищому рівні також призведе до рішення про припинення вогню в російській агресивній війні проти України.

Що передувало: Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

НімеччинаМерцТрампПутін
