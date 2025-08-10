Усі розділи
Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 21:32
Генсек НАТО: Зустріч на Алясці буде тестом для Путіна, потім переговори продовжаться
Марк Рютте, фото Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що зустріч президента США Дональда Трампа й правителя РФ Володимира Путіна на Алясці 15 серпня стане перевіркою Путіна на серйозність його намірів завершити війну, однак пізніше переговори мають продовжитися за участі України.

Джерело: Рютте в ефірі ABC News

Пряма мова: "Наступна п'ятниця буде важливою, тому що вона буде перевіркою для Путіна, наскільки серйозно він налаштований покласти край цій жахливій війні.

Коли справа дійде до переговорів у повному обсязі, і сподіватимемося, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі... Йтиметься про територію. Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє – звичайно, не маючи обмежень щодо чисельності своїх військових. А для НАТО – щоб не було обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі".

Деталі: На питання, чи існує ризик того, що Трамп і Путін домовляться про "щось, що винагороджує Росію за її вторгнення в Україну" Рютте відповів: "Ні, я не думаю, що ризик існує".

За його словами, "президент Трамп абсолютно непохитний у тому, щоб довести цю війну до кінця, але також і надалі чинити максимальний тиск на Путіна".

"І наступна п'ятниця буде важливою, бо це перевірка для Путіна, наскільки він серйозно налаштований у всьому цьому процесі, який згодом має продовжитися після п'ятниці за участі України", – підсумував генсек НАТО.

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. 
  • За даними ЗМІ, Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.
  • На це Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

