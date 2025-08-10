Все разделы
Генсек НАТО: Встреча на Аляске будет тестом для Путина, затем переговоры продолжатся

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 августа 2025, 21:32
Генсек НАТО: Встреча на Аляске будет тестом для Путина, затем переговоры продолжатся
Марк Рютте, фото Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что встреча президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина на Аляске 15 августа станет проверкой Путина на серьезность его намерений завершить войну, однако позже переговоры должны продолжиться с участием Украины.

Источник: Рютте в эфире ABC News

Прямая речь: "Следующая пятница будет важной, потому что она станет проверкой для Путина, насколько серьезно он настроен положить конец этой ужасной войне.

Когда дело дойдет до переговоров в полном объеме, и будем надеяться, что пятница станет важным шагом в этом процессе... Речь пойдет о территории. Конечно, речь пойдет о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое решает свое геополитическое будущее – конечно, не имея ограничений по численности своих военных. А для НАТО – чтобы не было ограничений в отношении нашего присутствия на восточном фланге".

Детали: На вопрос, существует ли риск того, что Трамп и Путин договорятся о "чем-то, что вознаграждает Россию за ее вторжение в Украину", Рютте ответил: "Нет, я не думаю, что риск существует".

По его словам, "президент Трамп абсолютно непреклонен в том, чтобы довести эту войну до конца, но также и в дальнейшем оказывать максимальное давление на Путина".

"И следующая пятница будет важной, потому что это проверка для Путина, насколько он серьезно настроен во всем этом процессе, который впоследствии должен продолжиться после пятницы с участием Украины", – подытожил генсек НАТО.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
  • По данным СМИ, Вашингтон и Москва хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.
  • На это Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины".

НАТОТрампПутинпереговоры
