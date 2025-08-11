У Туреччині стався землетрус: загинула людина, 29 постраждалих

Землетрус магнітудою 6,1 балів уразив провінцію Балікесір у Туреччині, в результаті чого загинула 1 людина, 29 отримали травми, і обвалилися понад 10 будівель.

Джерело: CNN Turk із посиланням на Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), АР із посиланням на офіційних осіб

Деталі: Землетрус магнітудою 6,1 балів уразив північно-західну провінцію Балікесір у Туреччині в неділю, в результаті чого загинула щонайменше одна людина і обвалилося близько десятка будівель, повідомили офіційні особи. Щонайменше 29 людей отримали поранення.

Реклама:

Епіцентр землетрусу, що мав магнітуду 6,1, знаходився в місті Сіндіргі, а його поштовхи відчувалися на відстані близько 200 кілометрів, зокрема і в Стамбулі.

Літня жінка померла незабаром після того, як її витягли живою з-під завалів зруйнованої будівлі в Сіндіргі, повідомив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая. Ще чотирьох людей було врятовано з цієї будівлі.

Єрлікая також повідомив, що в регіоні обвалилося загалом 16 будівель, переважно закинутих. Він також зазначив, що обвалилися два мінарети мечеті.

РЕКЛАМА:

За словами міністра, жоден з поранених не перебуває у важкому стані.

За повідомленням AFAD, після землетрусу сталося кілька повторних поштовхів, включаючи один магнітудою 4,6, управління закликало громадян не заходити в пошкоджені будівлі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган побажав усім постраждалим громадянам швидкого одужання.

"Нехай Бог захистить нашу країну від будь-яких лих", — написав він у мережі X.

АР зазначає, що Туреччина розташована на великих тектонічних розломах, і землетруси тут трапляються часто.

Нагадаємо: Землетрус магнітудою 4,7 стався у четвер у регіоні Мессенія, що на Пелопоннесі, на півдні Греції.

14 липня неподалік південно-східного узбережжя Іберійського півострова стався землетрус магнітудою 5,4, що був відчутний на суходолі і налякав мешканців кількох іспанських провінцій.

30 червня поблизу італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,6, його називають найсильнішим для місцевості за останні 40 років.

Серія землетрусів у Греції спричинила пошкодження стародавніх монастирів на горі Афон.