В Турции произошло землетрясение: погиб человек, 29 пострадавших

Землетрясение магнитудой 6,1 балла поразило провинцию Балыкесир в Турции, в результате чего погиб 1 человек, 29 получили травмы, и обрушились более 10 зданий.

Источник: CNN Turk со ссылкой на Управление по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), АР со ссылкой на официальных лиц

Детали: Землетрясение магнитудой 6,1 балла поразило северо-западную провинцию Балыкесир в Турции в воскресенье, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и обрушилось около десятка зданий, сообщили официальные лица. По меньшей мере 29 человек получили ранения.

Реклама:

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в городе Синдирги, а его толчки ощущались на расстоянии около 200 километров, в том числе и в Стамбуле.

Пожилая женщина скончалась вскоре после того, как ее вытащили живой из-под завалов разрушенного здания в Синдирги, сообщил министр внутренних дел Али Йерликая. Еще четыре человека были спасены из этого здания.

Йерликая также сообщил, что в регионе обрушилось в общей сложности 16 зданий, преимущественно заброшенных. Он также отметил, что обрушились два минарета мечети.

РЕКЛАМА:

По словам министра, ни один из раненых не находится в тяжелом состоянии.

По сообщению AFAD, после землетрясения произошло несколько повторных толчков, включая один магнитудой 4,6, управление призвало граждан не заходить в поврежденные здания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал всем пострадавшим гражданам скорейшего выздоровления.

"Пусть Бог защитит нашу страну от любых бедствий", — написал он в сети X.

АР отмечает, что Турция расположена на крупных тектонических разломах, и землетрясения здесь случаются часто.

Напомним: Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в регионе Мессения, что на Пелопоннесе, на юге Греции.

14 июля недалеко от юго-восточного побережья Иберийского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,4, которое было ощутимо на суше и напугало жителей нескольких испанских провинций.

30 июня вблизи итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,6, его называют самым сильным для местности за последние 40 лет.

Серия землетрясений в Греции вызвала повреждения древних монастырей на горе Афон.