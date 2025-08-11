Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Турции произошло землетрясение: погиб человек, 29 пострадавших

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 августа 2025, 01:08
В Турции произошло землетрясение: погиб человек, 29 пострадавших
фото: CNN Turk

Землетрясение магнитудой 6,1 балла поразило провинцию Балыкесир в Турции, в результате чего погиб 1 человек, 29 получили травмы, и обрушились более 10 зданий.

Источник: CNN Turk со ссылкой на Управление по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), АР со ссылкой на официальных лиц

Детали: Землетрясение магнитудой 6,1 балла поразило северо-западную провинцию Балыкесир в Турции в воскресенье, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и обрушилось около десятка зданий, сообщили официальные лица. По меньшей мере 29 человек получили ранения.

Реклама:

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в городе Синдирги, а его толчки ощущались на расстоянии около 200 километров, в том числе и в Стамбуле.

Пожилая женщина скончалась вскоре после того, как ее вытащили живой из-под завалов разрушенного здания в Синдирги, сообщил министр внутренних дел Али Йерликая. Еще четыре человека были спасены из этого здания.

Йерликая также сообщил, что в регионе обрушилось в общей сложности 16 зданий, преимущественно заброшенных. Он также отметил, что обрушились два минарета мечети.

РЕКЛАМА:

По словам министра, ни один из раненых не находится в тяжелом состоянии.

По сообщению AFAD, после землетрясения произошло несколько повторных толчков, включая один магнитудой 4,6, управление призвало граждан не заходить в поврежденные здания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал всем пострадавшим гражданам скорейшего выздоровления.

"Пусть Бог защитит нашу страну от любых бедствий", — написал он в сети X.

АР отмечает, что Турция расположена на крупных тектонических разломах, и землетрясения здесь случаются часто.

Напомним: Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в регионе Мессения, что на Пелопоннесе, на юге Греции.

14 июля недалеко от юго-восточного побережья Иберийского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,4, которое было ощутимо на суше и напугало жителей нескольких испанских провинций.

30 июня вблизи итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,6, его называют самым сильным для местности за последние 40 лет.

Серия землетрясений в Греции вызвала повреждения древних монастырей на горе Афон.

Турциястихийное бедствиеземлетрясение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На фронте погиб художник Давид Чичкан
обновлено, фото, видеоРоссияне нанесли удар по автовокзалу Запорожья: 20 раненых
Генсек НАТО: Встреча на Аляске будет тестом для Путина, затем переговоры продолжатся
Вэнс считает, что ни украинцы, ни россияне не будут удовлетворены урегулированием войны
Видео, обновленоНа пляжах в Одесской области произошли два взрыва: трое погибших
Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов": МИД отреагировал
Все новости...
Турция
Президента Турции постоянно приглашают в Киев, но пока нет данных о таком визите – посол
Турция начала серийное производство беспилотника Kızılelma с украинским двигателем
Эрдоган заявил о почти 40 арестованных из-за серии лесных пожаров
Последние новости
02:16
В Польше назвали "лучшим решением" пригласить Зеленского на встречу Трампа и Путина
01:08
В Турции произошло землетрясение: погиб человек, 29 пострадавших
00:36
Европейские лидеры хотят поговорить с Трампом перед его встречей с Путиным – СМИ
23:50
Рютте: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от встречи Трампа и Путина
23:27
Генштаб: На фронте уже 112 столкновений, почти треть – на Покровском направлении
22:45
На фронте погиб художник Давид Чичкан
22:33
обновлено, фото, видеоРоссияне нанесли удар по автовокзалу Запорожья: 20 раненых
22:12
футбол"Шахтер" впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с "Карпатами"
22:00
Украинские военные получили дроны Vector с акустическими датчиками для обнаружения артиллерии
21:56
На юге Франции вспыхнул пожар на хлорном заводе
Все новости...
Реклама:
Реклама: