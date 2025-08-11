ЗМІ: У Газі загинули журналісти, одного з них ЦАХАЛ звинувачував у зв’язках з ХАМАС

За даними лікарні Аль-Шифа, в результаті ізраїльського удару по місту Газа в неділю ввечері загинули шестеро журналістів, у тому числі четверо з телеканалу Al Jazeera; одного з них ізраїльські військові називали "ватажком осередку ХАМАС".

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Ізраїльські військові заявили, що вони цілеспрямовано ліквідували репортера Анаса Аль-Шарифа, звинувативши його в керівництві осередком ХАМАС. За даними телеканалу, в результаті удару також загинув Мохаммед Крейке, інший відомий журналіст Al Jazeera в Газі.

"Наказ вбити Анаса Аль-Шарифа, одного з найсміливіших журналістів Гази, разом з його колегами, є відчайдушною спробою заглушити голоси напередодні окупації Гази", – йдеться в заяві Al Jazeera.

За кілька хвилин до своєї смерті Аль-Шариф написав у соцмережах: "Якщо це божевілля не припиниться, Газа буде зруйнована, голоси її мешканців замовкнуть, їхні обличчя зникнуть — і історія запам'ятає вас як мовчазних свідків геноциду, який ви вирішили не зупиняти".

За словами директора лікарні Мохаммада Абу Салмії, Аль-Шариф перебував у наметі разом з іншими журналістами біля входу до лікарні Аль-Шифа, коли його вбили. За словами Салмії, в результаті удару загинуло щонайменше семеро людей.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) звинуватила Аль-Шарифа в керівництві осередком Хамасу в Газі, який "здійснював ракетні обстріли ізраїльських цивільних осіб та військ ЦАХАЛ". ЦАХАЛ раніше показав документи, які, на думку ізраїльських військових, були "однозначним доказом" зв'язків Аль-Шарифа з ХАМАС.

"ЦАХАЛ раніше оприлюднили розвідувальну інформацію та багато документів, знайдених у секторі Газа, які підтверджують його військову приналежність до ХАМАС", — йдеться в заяві ізраїльських військових після удару.

Минулого місяця, після того як ЦАХАЛ звинуватила Аль-Шарифа в приналежності до ХАМАС, він відповів у повідомленні в соціальних мережах.

"Я підтверджую: я, Анас Аль-Шариф, є журналістом без політичних уподобань. Моя єдина місія — повідомляти правду з місця подій — такою, яка вона є, без упереджень", — написав він. – У час, коли смертельний голод спустошує Газу, говорити правду в очах окупантів стало загрозою".

Комітет із захисту журналістів (CPJ) у липні заявив, що "серйозно стурбований" безпекою Аль-Шарифа, і що журналіст побоюється за своє життя після того, як став об'єктом "ізраїльської військової кампанії з дискредитації, яка, на його думку, є передумовою його вбивства". З початку війни майже два роки тому, за даними CPJ, 186 журналістів загинули в результаті ізраїльських ударів.

Організація Об'єднаних Націй також назвала звинувачення Ізраїлю проти Аль-Шарифа "необґрунтованими".

Два тижні тому Ірен Хан, спеціальний доповідач ООН з питань свободи вираження поглядів, зазначила: "Я глибоко стурбована повторюваними погрозами та звинуваченнями ізраїльської армії проти Анаса Аль-Шарифа… який вижив у північній частині Гази".

Аль-Шариф, чий акаунт у мережі X мав понад 500 000 підписників, за кілька хвилин до своєї смерті опублікував на допис, що "Ізраїль інтенсивно бомбардує місто Газа вже понад дві години".