СМИ: В Газе погибли журналисты, одного из них ЦАХАЛ обвинял в связях с ХАМАС

По данным больницы Аль-Шифа, в результате израильского удара по городу Газа в воскресенье вечером погибли шесть журналистов, в том числе четверо из телеканала Al Jazeera; одного из них израильские военные называли "главарем ячейки ХАМАС".

Источник: CNN, Reuters

Детали: Израильские военные заявили, что они целенаправленно ликвидировали репортера Анаса Аль-Шарифа, обвинив его в руководстве ячейкой ХАМАС. По данным телеканала, в результате удара также погиб Мохаммед Крейке, другой известный журналист Al Jazeera в Газе.

"Приказ убить Анаса Аль-Шарифа, одного из самых смелых журналистов Газы, вместе с его коллегами, является отчаянной попыткой заглушить голоса накануне оккупации Газы", – говорится в заявлении Al Jazeera.

За несколько минут до своей смерти Аль-Шариф написал в соцсетях: "Если это безумие не прекратится, Газа будет разрушена, голоса ее жителей замолчат, их лица исчезнут – и история запомнит вас как молчаливых свидетелей геноцида, который вы решили не останавливать".

По словам директора больницы Мохаммада Абу Салмии, Аль-Шариф находился в палатке вместе с другими журналистами у входа в больницу Аль-Шифа, когда его убили. По словам Салмии, в результате удара погибли по меньшей мере семь человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила Аль-Шарифа в руководстве ячейкой ХАМАС в Газе, которая "осуществляла ракетные обстрелы израильских гражданских лиц и войск ЦАХАЛ". ЦАХАЛ ранее показал документы, которые, по мнению израильских военных, были "однозначным доказательством" связей Аль-Шарифа с ХАМАС.

"ЦАХАЛ ранее обнародовал разведывательную информацию и много документов, найденных в секторе Газа, которые подтверждают его военную принадлежность к ХАМАС", — говорится в заявлении израильских военных после удара.

В прошлом месяце, после того как ЦАХАЛ обвинил Аль-Шарифа в принадлежности к ХАМАС, он ответил в сообщении в социальных сетях.

"Я подтверждаю: я, Анас Аль-Шариф, являюсь журналистом без политических предпочтений. Моя единственная миссия — сообщать правду с места событий — такой, какая она есть, без предубеждений", — написал он. — В то время, когда смертельный голод опустошает Газу, говорить правду в глазах оккупантов стало угрозой".

Комитет по защите журналистов (CPJ) в июле заявил, что "серьезно обеспокоен" безопасностью Аль-Шарифа и что журналист опасается за свою жизнь после того, как стал объектом "израильской военной кампании по дискредитации, которая, по его мнению, является предпосылкой его убийства". С начала войны почти два года назад, по данным CPJ, 186 журналистов погибли в результате израильских ударов.

Организация Объединенных Наций также назвала обвинения Израиля против Аль-Шарифа "необоснованными".

Две недели назад Ирен Хан, специальный докладчик ООН по вопросам свободы выражения мнений, отметила: "Я глубоко обеспокоена повторяющимися угрозами и обвинениями израильской армии против Анаса Аль-Шарифа... который выжил в северной части Газы".

Аль-Шариф, чей аккаунт в сети X имел более 500 000 подписчиков, за несколько минут до своей смерти опубликовал сообщение, что "Израиль интенсивно бомбардирует город Газа уже более двух часов".