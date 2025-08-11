Ультраправі з АдН закликали скасувати виплати допомоги для українців у Німеччині

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в інтерв'ю телеканалу ZDF Тіно Хрупалла заявив, що біженці з України в Німеччині отримують "цивільну допомогу" (Bürgergeld) "несправедливим чином" і "повинні повернутися у свою країну".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Пряма мова: "Є біженці, які приїхали до Німеччини. І які несправедливим чином отримують тут цивільну допомогу. І які повинні повернутися назад у їхню країну".

Деталі: Хрупалла заявив про існування в Україні "переважно проросійських областей, зокрема з російським населенням", і про 3 млн українців, які втекли від війни в Росію. "Тому потрібно говорити про те, які етнічні групи населення насправді повинні тут захищатися", – заявив політик.

Він закликав якнайшвидше закінчити війну в Україні. "І якщо є компроміс, який нам не подобається, який передбачає поступку (Україною. – Ред.) територій... Але я завжди запитую: які альтернативи? Чи хочемо ми воювати?" – поставив політик риторичне запитання.

При цьому він сказав, що Росія – "найбільша ядерна держава у світі", а вторгнення в Україну – "не наша війна".

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер раніше закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

Цей заклик підхопив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер, підтримавши перегляд системи виплат соціальної допомоги, зокрема українським біженцям.

Раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував запровадження суворіших правил отримання соціальної допомоги.