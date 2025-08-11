Ультраправые из АдН призвали отменить выплаты помощи для украинцев в Германии

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в интервью телеканалу ZDF Тино Хрупалла заявил, что беженцы из Украины в Германии получают "гражданскую помощь" (Bürgergeld) "несправедливым образом" и "должны вернуться в свою страну".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь: "Есть беженцы, которые приехали в Германию. И которые несправедливым образом получают здесь гражданскую помощь. И которые должны вернуться обратно в свою страну".

Реклама:

Детали: Хрупалла заявил о существовании в Украине "преимущественно пророссийских областей, в частности с русским населением", и о 3 млн украинцев, которые бежали от войны в Россию. "Поэтому нужно говорить о том, какие этнические группы населения на самом деле должны здесь защищаться", — заявил политик.

Хрупалла призвал как можно быстрее закончить войну в Украине. "И если есть компромисс, который нам не нравится, который предусматривает уступку (Украиной. – Ред.) территорий... Но я всегда спрашиваю: какие альтернативы? Хотим ли мы воевать?" – задал политик риторический вопрос.

При этом он сказал, что Россия – "крупнейшая ядерная держава в мире", а вторжение в Украину – "не наша война".

РЕКЛАМА:

Премьер Баварии Маркус Зёдер ранее призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии.

Этот призыв подхватил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, поддержав пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал введение более строгих правил получения социальной помощи.