Ультраправые из АдН призвали отменить выплаты помощи для украинцев в Германии

Иванна Костина, Станислав ПогориловПонедельник, 11 августа 2025, 10:40
фото: Getty Images

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в интервью телеканалу ZDF Тино Хрупалла заявил, что беженцы из Украины в Германии получают "гражданскую помощь" (Bürgergeld) "несправедливым образом" и "должны вернуться в свою страну".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь: "Есть беженцы, которые приехали в Германию. И которые несправедливым образом получают здесь гражданскую помощь. И которые должны вернуться обратно в свою страну".

Детали: Хрупалла заявил о существовании в Украине "преимущественно пророссийских областей, в частности с русским населением", и о 3 млн украинцев, которые бежали от войны в Россию. "Поэтому нужно говорить о том, какие этнические группы населения на самом деле должны здесь защищаться", — заявил политик.

Хрупалла призвал как можно быстрее закончить войну в Украине. "И если есть компромисс, который нам не нравится, который предусматривает уступку (Украиной. – Ред.) территорий... Но я всегда спрашиваю: какие альтернативы? Хотим ли мы воевать?" – задал политик риторический вопрос.

При этом он сказал, что Россия – "крупнейшая ядерная держава в мире", а вторжение в Украину – "не наша война".

Премьер Баварии Маркус Зёдер ранее призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии.

Этот призыв подхватил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, поддержав пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал введение более строгих правил получения социальной помощи.

Германиябеженцы
