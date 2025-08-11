Усі розділи
До Білорусі прибули кілька сотень російських військових – ДПСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 серпня 2025, 10:59
До Білорусі прибули кілька сотень російських військових – ДПСУ
Андрій Демченко. фото Дмитра Сливного, ДПСУ

На військові навчання до Білорусі, які заплановані на вересень, наразі прибули кілька сотень військовослужбовців і кілька десятків одиниць техніки збройних сил Росії.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Йдеться умовно про кілька сотень військовослужбовців ЗС РФ і кілька десятків (одиниць) техніки, які вже прибули на територію Білорусі. Водночас ми бачимо, що й Білорусь свої певні підрозділи й сили направила в Росію, де також є майданчики, де мають відбутися ці навчання.

Звісно, що підрозділи розвідок і Міністерства оборони і Держприкордонслужби постійно відстежують подальше можливе прибуття на територію Білорусі російських підрозділів для того, щоб розуміти, яку кількість вони зможуть задіяти для цих спільних навчань, особливо на майданчиках у Білорусі. Бо загалом цей напрямок, як і раніше, для нас загрозливий. Тому що під час цих навчань не можна виключати здійснення провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни".

Деталі: Водночас Демченко наголосив, що станом на зараз, зважаючи на наявні сили РФ, – це не та суттєва загроза, яка може йти з території Білорусі. вважає несуттєвою загрозу для України з території Білорусі. За словами речника, ДПСУ, які і раніше не відмічає, щоб по напрямку українського кордону на території Білорусі було сформовано або формувалося якесь ударне угруповання військ.

