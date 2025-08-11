Все разделы
В Беларусь прибыли несколько сотен российских военных – ГПСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 августа 2025, 10:59
Андрей Демченко. Фото Дмитрия Сливного, ГПСУ

На военные учения в Беларуси, которые запланированы на сентябрь, в настоящее время прибыли несколько сотен военнослужащих и несколько десятков единиц техники вооруженных сил России.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Речь идет условно о нескольких сотнях военнослужащих ВС РФ и нескольких десятках (единиц) техники, которые уже прибыли на территорию Беларуси. В то же время мы видим, что и Беларусь свои определенные подразделения и силы направила в Россию, где также есть площадки, где должны пройти эти учения.

Конечно, подразделения разведки и Министерства обороны и Госпогранслужбы постоянно отслеживают дальнейшее возможное прибытие на территорию Беларуси российских подразделений для того, чтобы понимать, какое количество они смогут задействовать для этих совместных учений, особенно на площадках в Беларуси. Потому что в целом это направление, как и раньше, для нас угрожающее. Потому что во время этих учений нельзя исключать осуществление провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны".

Детали: В то же время Демченко подчеркнул, что на данный момент, учитывая имеющиеся силы РФ, это не та существенная угроза, которая может исходить с территории Беларуси. По словам спикера, ГПСУ, как и ранее, не отмечает, чтобы в направлении украинской границы на территории Беларуси было сформировано или формировалось какая-либо ударная группировка войск.

