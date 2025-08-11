Усі розділи
Найближчими днями в Україні – переважно без опадів

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 серпня 2025, 12:45
Найближчими днями в Україні – переважно без опадів
Невеликий короткочасний дощ очікується вдень 12 серпня в Харківській та Луганській областях, в інших областях, а вночі всюди – без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 20-25°, у південних, більшості центральних та Закарпатській областях 24-29°.

У Києві у вівторок без опадів, температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

13 серпня по всій Україні опадів не очікується. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, в південній частині до 19°; вдень 23-28° (на північному сході 20-25°), на Закарпатті та півдні країни 27-32°. У столиці вночі 14-16°, вдень 24-26°.

