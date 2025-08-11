В ближайшие дни в Украине – преимущественно без осадков

Небольшой кратковременный дождь ожидается днем 12 августа в Харьковской и Луганской областях, в остальных областях, а ночью везде – без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге и юго-востоке страны 14-19°; днем 20-25°, в южных, большинстве центральных и Закарпатской областях 24-29°.

В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

13 августа по всей Украине осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°; днем 23-28° (на северо-востоке 20-25°), на Закарпатье и юге страны 27-32°. В столице ночью 14-16°, днем 24-26°.