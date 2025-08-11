Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України

Тетяна Висоцька, Олександр ШумілінПонеділок, 11 серпня 2025, 15:29
ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
Фото: Getty Images

Європейський Союз отримав третій трансфер надзвичайних доходів з заморожених активів Центрального банку Росії у розмірі 1,6 млрд євро, 95% – понад 1,5 млрд – з якого буде направлено на виплату кредитів Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу "Європейської комісії"

Деталі: Третій транш надзвичайних доходів від заморожених активів ЄС буде направлений на підтримку України.

Реклама:

"Третій трансфер у розмірі 1,6 млрд євро надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії став доступним на підтримку України", – повідомили в Єврокомісії.

Зокрема, минулої п’ятниці Європейський Союз отримав 1,6 млрд євро так званих надзвичайних прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії, які зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів ЄС. 

Перший подібний трансфер відбувся у липні 2024 року, а другий – у квітні 2025 року. 

РЕКЛАМА:

"Третій трансфер охоплює доходи, накопичені протягом першої половини 2025 року", – повідомили європосадовці.

"90% перших двох траншів були використані для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через інструмент Ukraine Facility. Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде спрямовано на підтримку України через механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM), а 5% – через EPF. Механізм ULCM надає безповоротну підтримку для допомоги Україні у погашенні позики макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів", – уточнили в Єврокомісії.

Нагадаємо, що надзвичайні прибутки надходять з активів, заморожених у рамках санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки на грошові залишки можуть використовуватися для підтримки України. 

Як повідомляла "Європейська правда", у липні 2025 року Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок доходів з росактивів у рамках іншої ініціативи – ERA від держав G7.

У червні Україна також отримала від Європейського Союзу 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів.

У 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів. Євросоюз загалом має перерахувати 18,1 млрд євро у межах цього механізму.

Європагрошіросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
відеоДалекобійні дрони СБУ завдали ударів по російському заводу, що виробляє системи для ракет
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Близький соратник Путіна вмовляв його припинити війну в Україні та почати переговори – NYT
ЗМІ: У Газі загинули журналісти, одного з них ЦАХАЛ звинувачував у зв’язках з ХАМАС
На фронті загинув художник Давид Чичкан
Усі новини...
Європа
Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом перед його зустріччю з Путіним – ЗМІ
Україна і європейці представили США свій план для переговорів із Путіним – WSJ
Зеленський наголосив на участі Європи в "мирних переговорах" з Росією
Останні новини
15:29
ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
15:26
Ціна найпопулярнішої криптовалюти наблизилась до історичного максимуму
15:25
Третя штурмова та учасник Brave1 створили дрон, який орієнтується на місцевості завдяки ШІ
15:15
Нашестя медуз зупинило найбільшу АЕС Франції
15:11
Фахівці встановили причину масового отруєння у таборі на Львівщині: її виявили у питній воді
15:05
В Індії закликають бойкотувати американські бренди через мита Трампа
14:53
Гречко зі світовим рекордом виграла золото Всесвітніх ігор-2025, Яковлева – срібна призерка
14:50
Ринок електрокарів з пробігом: які моделі купують на внутрішньому ринку України та імпортують
14:44
Занедбаний будинок-пам'ятку, де жив Григорій Сковорода, має утримувати громада села – прокуратура
14:40
"Vodafone Україна" викупив євробонди на $5,2 млн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: