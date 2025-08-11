Все разделы
ЕС потратит €1,5 млрд доходов от замороженных активов РФ на выплаты по кредитам Украины

Татьяна Высоцкая, Александр ШумилинПонедельник, 11 августа 2025, 15:29
Фото: Getty Images

Европейский Союз получил третий трансфер чрезвычайных доходов от замороженных активов Центрального банка России в размере 1,6 млрд евро, 95% – более 1,5 млрд – из которых будет направлено на выплату кредитов Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу "Европейской комиссии"

Детали: Третий транш чрезвычайных доходов от замороженных активов ЕС будет направлен на поддержку Украины.

"Третий трансфер в размере 1,6 млрд евро доходов от замороженных активов Центрального банка России стал доступен для поддержки Украины", – сообщили в Еврокомиссии.

В частности, в минувшую пятницу Европейский Союз получил 1,6 млрд евро так называемых чрезвычайных доходов от замороженных активов Центрального банка России, которые хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС.

Первый подобный трансфер состоялся в июле 2024 года, а второй – в апреле 2025 года.

"Третий трансфер охватывает доходы, накопленные в течение первой половины 2025 года", – сообщили еврочиновники.

"90% первых двух траншей были использованы для поддержки Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% – через инструмент Ukraine Facility. Начиная с этого третьего транша, 95% поступлений будет направлено на поддержку Украины через механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5% – через EPF. Механизм ULCM предоставляет безвозвратную поддержку для помощи Украине в погашении займа макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредитов от двусторонних кредиторов", – уточнили в Еврокомиссии.

Напомним, что чрезвычайные доходы поступают из активов, замороженных в рамках санкций ЕС, введенных в ответ на агрессию России против Украины. Хотя сами активы остаются заблокированными, проценты на денежные остатки могут использоваться для поддержки Украины.

Как сообщала "Европейская правда", в июле 2025 года Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет доходов с росактивов в рамках другой инициативы – ERA от государств G7.

В июне Украина также получила от Европейского Союза 1 млрд евро за счет российских замороженных активов.

​​В 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Евросоюз в целом должен перечислить 18,1 млрд евро в рамках этого механизма.

