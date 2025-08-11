Зеленський доручив значно збільшити фінансування бойових підрозділів

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо – щоб бригади отримали дійсно більше можливостей. Оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень".

Деталі: Зеленський зазначив, що є також чітке рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.

"Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість", – зазначив президент.