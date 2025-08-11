Зеленский поручил значительно увеличить финансирование боевых подразделений

Президент Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего поручил увеличить финансирование для боевых подразделений: 7 млн грн бригаде из расчета на каждый батальон.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений, и так, чтобы это было справедливо – чтобы бригады получили действительно больше возможностей. Обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, участвующий в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен".

Детали: Зеленский отметил, что есть также четкое решение по пикапам, квадроциклам и другой такой технике, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам.

"Это будет работать так же, как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, что уже были в употреблении. Это именно то, о чем говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решение в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность", – отметил президент.