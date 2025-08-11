Усі розділи
У Європі консультуються перед зустріччю Трампа і Путіна – уряд Німеччини

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Понеділок, 11 серпня 2025, 16:56
У Європі консультуються перед зустріччю Трампа і Путіна – уряд Німеччини
В уряді Німеччини розповіли, що європейські союзники консультуватимуться у закритому режимі до 15 серпня, коли запланована зустріч президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимира Путіним. 

Джерело: "Європейська правда", заступник речника федерального уряду Штеффен Маєр на брифінгу у понеділок, його цитує "Укрінформ"

Деталі: Маєр зазначив, що переговори між європейськими союзниками, "безумовно, триватимуть упродовж тижня", до п’ятниці.

Водночас, як зазначив представник німецького уряду, "зараз не варто говорити про конкретні формати".

Він також запевнив, що канцлер Фрідріх Мерц попри відпустку продовжує перебувати в постійному контакті з колегами з інших держав, що є дуже важливим для консолідованої позиції.

"Якщо ви хочете впливати як Європа, то треба мати узгоджену та спільну позицію", – зазначив Маєр.

Деталі вчорашньої телефонної розмови канцлера з президентом США в Департаменті інформації федерального уряду також не коментують.

"Конфіденційність була узгоджена в розмові на всю тему України та поточних подій. Це може бути дуже важливим моментом для подальшого перебігу цієї війни. Тому ще важливішим є, щоб люди, які діють, особливо глави держав та урядів, насправді спілкувалися на конфіденційній основі про це. Кожна публічна заява… загрожує цьому процесу", – зауважив Маєр.

Він додав, що переговори між європейськими партнерами також будуть проходити в режимі конфіденційності, адже відбувається процес, "де кожне речення, кожне сказане відкрито слово може змінити справи в негативному напрямку або поставити все під загрозу".

У суботу лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії привітали зусилля Трампа щодо припинення війни, але наголосили на необхідності тиску на Росію та надання гарантій безпеки Києву.

11 серпня польський прем’єр Дональд Туск заявив, що перед самітом Росії та США щодо війни в Україні, який відбудеться цього тижня, він відчуває суміш страху і надії.

НімеччинаТрампПутінросійсько-українська війна
