Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПонедельник, 11 августа 2025, 16:56
В Европе консультируются перед встречей Трампа и Путина – правительство Германии
В правительстве Германии рассказали, что европейские союзники будут консультироваться в закрытом режиме до 15 августа, когда запланирована встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда", заместитель спикера федерального правительства Штеффен Майер на брифинге в понедельник, его цитирует "Укринформ"

Детали: Майер отметил, что переговоры между европейскими союзниками, "безусловно, будут продолжаться в течение недели", до пятницы.

В то же время, как отметил представитель немецкого правительства, "сейчас не стоит говорить о конкретных форматах".

Он также заверил, что канцлер Фридрих Мерц, несмотря на отпуск, продолжает находиться в постоянном контакте с коллегами из других государств, что очень важно для консолидированной позиции.

"Если вы хотите влиять как Европа, то надо иметь согласованную и общую позицию", – отметил Майер.

Детали вчерашнего телефонного разговора канцлера с президентом США в Департаменте информации федерального правительства также не комментируют.

"Конфиденциальность была согласована в разговоре на всю тему Украины и текущих событий. Это может быть очень важным моментом для дальнейшего хода этой войны. Поэтому еще важнее, чтобы люди, которые действуют, особенно главы государств и правительств, на самом деле общались на конфиденциальной основе об этом. Каждое публичное заявление... угрожает этому процессу", – отметил Майер.

Он добавил, что переговоры между европейскими партнерами также будут проходить в режиме конфиденциальности, ведь происходит процесс, "где каждое предложение, каждое сказанное открыто слово может изменить дела в негативном направлении или поставить все под угрозу".

В субботу лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Финляндии и Европейской комиссии приветствовали усилия Трампа по прекращению войны, но подчеркнули необходимость давления на Россию и предоставления гарантий безопасности Киеву.

11 августа польский премьер Дональд Туск заявил, что перед саммитом России и США по войне в Украине, который состоится на этой неделе, он чувствует смесь страха и надежды.

