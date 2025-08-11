На Закарпатті затримали 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон

Прикордонники Чопського загону затримали біля села Палло Ужгородського району 19 громадян України, які намагалися нелегально виїхати до Словаччини.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: За даними відомства, військовослужбовці відділення "Паладь Комарівці" за допомогою камер відеоспостереження помітили кілька груп невідомих на підході до кордону. Їхній рух відстежували безпілотником, після чого на перехоплення вирушила група реагування та оперативники.

На вимогу зупинитися чоловіки не відреагували, тож прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у повітря. Спочатку затримали 18 людей з різних регіонів України, пізніше – ще одного, який відокремився від групи.

Затриманих доставили до підрозділу ДПСУ. Після встановлення обставин їх притягнуть до відповідальності за незаконну спробу перетину держкордону.

Прикордонники також з’ясовують, хто міг організувати переправлення цієї групи за кордон.