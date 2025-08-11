Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Закарпатье задержали 19 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу

Анастасия ПроцПонедельник, 11 августа 2025, 17:37
В Закарпатье задержали 19 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
фото: ГПСУ

Пограничники Чопского отряда задержали возле села Палло Ужгородского района 19 граждан Украины, которые пытались нелегально выехать в Словакию.

Источник: Госпогранслужба

Детали: По данным ведомства, военнослужащие отделения "Паладь Комаровцы" с помощью камер видеонаблюдения заметили несколько групп неизвестных на подходе к границе. Их движение отслеживали с помощью беспилотника, после чего на перехват выехала группа реагирования и оперативники.

Реклама:

На требование остановиться мужчины не отреагировали, поэтому пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Сначала задержали 18 человек из разных регионов Украины, позже – еще одного, который отделился от группы.

Задержанных доставили в подразделение ГПСУ. После установления обстоятельств их привлекут к ответственности за незаконную попытку пересечения госграницы.

РЕКЛАМА:

Пограничники также выясняют, кто мог организовать переправку этой группы за границу.

ЗакарпатьеСловакияПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ Закарпатье задержали 19 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
Азербайджан и Армения обнародовали полный текст мирного соглашения
ОбновленоЗеленский поручил значительно увеличить финансирование боевых подразделений
ЕС потратит €1,5 млрд доходов от замороженных активов РФ на выплаты по кредитам Украины
Алиев выделил Украине $2 млн на фоне ударов РФ по газовой инфраструктуре Азербайджана
Близкий соратник Путина уговаривал его прекратить войну в Украине и начать переговоры – NYT
Все новости...
Закарпатье
Сийярто утверждает, что Украина якобы отказывается расследовать смерть венгра на Закарпатье
На Закарпатье трехлетний мальчик заклеил себе глаза суперклеем: что нужно знать о таких случаях
Зеленский уволил Гайдая с должности главы Мукачевской РГА
Последние новости
18:32
Politico выяснило подробности переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров 13 августа
18:16
Rheinmetall может удвоить производство 155-мм снарядов на новом заводе в Украине
18:14
Цены на какао подскочили сильнее всего с декабря
18:08
Фон дер Ляйен присоединится к беседе лидеров ЕС с Трампом и Зеленским 13 августа
18:05
Первые выплаты по Freedom Finance Украина: НКЦБФР имеет подтверждение, что клиент получил средства
17:59
Спортивная история дня. 7 гениев Формулы-1, которым, чтобы побеждать, не нужна поул-позиция
17:59
СМИ: 13 августа могут состояться переговоры европейских лидеров с Трампом и Зеленским
17:55
Крупнейший оператор Украины "Киевстар" планирует привлечь до $200 млн на бирже США
17:51
Зеленский поговорил с Моди: Индия за то, чтобы за спиной Украины ее судьбу не решали
17:44
Армия РФ повредила Внешний кризисный центр Запорожской АЭС
Все новости...
Реклама:
Реклама: