В Закарпатье задержали 19 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу

Пограничники Чопского отряда задержали возле села Палло Ужгородского района 19 граждан Украины, которые пытались нелегально выехать в Словакию.

Источник: Госпогранслужба

Детали: По данным ведомства, военнослужащие отделения "Паладь Комаровцы" с помощью камер видеонаблюдения заметили несколько групп неизвестных на подходе к границе. Их движение отслеживали с помощью беспилотника, после чего на перехват выехала группа реагирования и оперативники.

На требование остановиться мужчины не отреагировали, поэтому пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Сначала задержали 18 человек из разных регионов Украины, позже – еще одного, который отделился от группы.

Задержанных доставили в подразделение ГПСУ. После установления обстоятельств их привлекут к ответственности за незаконную попытку пересечения госграницы.

Пограничники также выясняют, кто мог организовать переправку этой группы за границу.