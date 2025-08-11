Politico з’ясувало подробиці переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів 13 серпня

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ініціював термінові дистанційні переговори, які відбудуться 13 серпня за участю європейських лідерів, президентів України і США, а також генсека НАТО, повідомляє Politico з посиланням на речника німецького уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Відеоконференцію 13 серпня перед очікуваною зустріччю президентів США та РФ на Алясці ініціював Фрідріх Мерц. Лідери мають обговорити варіанти тиску на Росію, питання окупованих територій України, безпекових гарантій для України та етапів потенційних мирних перемовин, сказав речник.

Фактично відбудеться три поспіль відеоконференції: спершу о 14:00 проведуть переговори тривалістю приблизно годину за участю лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, очільників Єврокомісії і Євроради, генсека НАТО і президента України.

Після того о 15:00 відбудеться ще одне обговорення – з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, лідерами ЄС та Зеленським.

О 16:30 почнеться ще одне обговорення – з лідерами "коаліції рішучих" під головуванням Німеччини, Британії та Франції.

У Єврокомісії вже офіційно підтвердили участь у перемовинах Урсули фон дер Ляєн.

