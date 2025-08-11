Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Politico з’ясувало подробиці переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів 13 серпня

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 11 серпня 2025, 18:32
Politico з’ясувало подробиці переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів 13 серпня
Ілюстративне фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ініціював термінові дистанційні переговори, які відбудуться 13 серпня за участю європейських лідерів, президентів України і США, а також генсека НАТО, повідомляє Politico з посиланням на речника німецького уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Відеоконференцію 13 серпня перед очікуваною зустріччю президентів США та РФ на Алясці ініціював Фрідріх Мерц. Лідери мають обговорити варіанти тиску на Росію, питання окупованих територій України, безпекових гарантій для України та етапів потенційних мирних перемовин, сказав речник. 

Реклама:

Фактично відбудеться три поспіль відеоконференції: спершу о 14:00 проведуть переговори тривалістю приблизно годину за участю лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, очільників Єврокомісії і Євроради, генсека НАТО і президента України. 

Після того о 15:00 відбудеться ще одне обговорення – з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, лідерами ЄС та Зеленським.

О 16:30 почнеться ще одне обговорення – з лідерами "коаліції рішучих" під головуванням Німеччини, Британії та Франції. 

РЕКЛАМА:

У Єврокомісії вже офіційно підтвердили участь у перемовинах Урсули фон дер Ляєн. 

Нагадаємо:

ТрампЗеленськийМерцПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоНа Закарпатті затримали 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Азербайджан та Вірменія оприлюднили повний текст мирної угоди
ОновленоЗеленський доручив значно збільшити фінансування бойових підрозділів
ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Близький соратник Путіна вмовляв його припинити війну в Україні та почати переговори – NYT
Усі новини...
Трамп
Фон дер Ляєн приєднається до розмови лідерів ЄС з Трампом та Зеленським 13 серпня
ЗМІ: 13 серпня можуть відбутися переговори європейських лідерів з Трампом і Зеленським 
У Європі консультуються перед зустріччю Трампа і Путіна – уряд Німеччини
Останні новини
19:00
Мережа пивних магазинів ухилялась від сплати податків: що їм загрожує
18:48
Мерц підтвердив переговори з Трампом та лідерами Європи й назвав головні теми
18:41
Бізнес-омбудсмен розповів про корупційний скандал довкола марлі
18:32
Politico з’ясувало подробиці переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів 13 серпня
18:16
Rheinmetall може подвоїти виробництво 155-мм снарядів на новому заводі в Україні
18:14
Ціни на какао підскочили найсильніше з грудня
18:08
Фон дер Ляєн приєднається до розмови лідерів ЄС з Трампом та Зеленським 13 серпня
18:05
Перші виплати по Freedom Finance Україна: НКЦПФР має підтвердження, що клієнт отримав кошти
17:59
Спортивна історія дня. 7 геніїв Формули-1, яким для перемоги не потрібна поул-позиція
17:59
ЗМІ: 13 серпня можуть відбутися переговори європейських лідерів з Трампом і Зеленським 
Усі новини...
Реклама:
Реклама: