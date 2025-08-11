Politico выяснило подробности переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров 13 августа
Канцлер Германии Фридрих Мерц инициировал срочные дистанционные переговоры, которые состоятся 13 августа с участием европейских лидеров, президентов Украины и США, а также генсека НАТО, сообщает Politico со ссылкой на представителя немецкого правительства.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico
Детали: Видеоконференцию 13 августа перед ожидаемой встречей президентов США и РФ на Аляске инициировал Фридрих Мерц. Лидеры должны обсудить варианты давления на Россию, вопросы оккупированных территорий Украины, гарантий безопасности для Украины и этапов потенциальных мирных переговоров, сказал представитель.
Фактически состоятся три подряд видеоконференции: сначала в 14:00 проведут переговоры продолжительностью примерно час с участием лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, руководителей Еврокомиссии и Евросовета, генсека НАТО и президента Украины.
После этого в 15:00 состоится еще одно обсуждение – с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, лидерами ЕС и Зеленским.
В 16:30 начнется еще одно обсуждение – с лидерами "коалиции решительных" под председательством Германии, Великобритании и Франции.
В Еврокомиссии уже официально подтвердили участие в переговорахУрсулы фон дер Ляйен.
Напомним:
- Генсек НАТО Марк Рютте на фоне ожидаемой встречи Трампа и Путина допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении, но не считает, что глава Кремля в итоге "получит вознаграждение" за начатую войну.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.