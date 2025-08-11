Politico выяснило подробности переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров 13 августа

Канцлер Германии Фридрих Мерц инициировал срочные дистанционные переговоры, которые состоятся 13 августа с участием европейских лидеров, президентов Украины и США, а также генсека НАТО, сообщает Politico со ссылкой на представителя немецкого правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Видеоконференцию 13 августа перед ожидаемой встречей президентов США и РФ на Аляске инициировал Фридрих Мерц. Лидеры должны обсудить варианты давления на Россию, вопросы оккупированных территорий Украины, гарантий безопасности для Украины и этапов потенциальных мирных переговоров, сказал представитель.

Фактически состоятся три подряд видеоконференции: сначала в 14:00 проведут переговоры продолжительностью примерно час с участием лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, руководителей Еврокомиссии и Евросовета, генсека НАТО и президента Украины.

После этого в 15:00 состоится еще одно обсуждение – с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, лидерами ЕС и Зеленским.

В 16:30 начнется еще одно обсуждение – с лидерами "коалиции решительных" под председательством Германии, Великобритании и Франции.

В Еврокомиссии уже официально подтвердили участие в переговорахУрсулы фон дер Ляйен.

