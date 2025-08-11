Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Politico выяснило подробности переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров 13 августа

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 11 августа 2025, 18:32
Politico выяснило подробности переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров 13 августа
Иллюстративное фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц инициировал срочные дистанционные переговоры, которые состоятся 13 августа с участием европейских лидеров, президентов Украины и США, а также генсека НАТО, сообщает Politico со ссылкой на представителя немецкого правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Видеоконференцию 13 августа перед ожидаемой встречей президентов США и РФ на Аляске инициировал Фридрих Мерц. Лидеры должны обсудить варианты давления на Россию, вопросы оккупированных территорий Украины, гарантий безопасности для Украины и этапов потенциальных мирных переговоров, сказал представитель.

Реклама:

Фактически состоятся три подряд видеоконференции: сначала в 14:00 проведут переговоры продолжительностью примерно час с участием лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, руководителей Еврокомиссии и Евросовета, генсека НАТО и президента Украины.

После этого в 15:00 состоится еще одно обсуждение – с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, лидерами ЕС и Зеленским.

В 16:30 начнется еще одно обсуждение – с лидерами "коалиции решительных" под председательством Германии, Великобритании и Франции.

РЕКЛАМА:

В Еврокомиссии уже официально подтвердили участие в переговорахУрсулы фон дер Ляйен.

Напомним:

ТрампЗеленскийМерцПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ Закарпатье задержали 19 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
Азербайджан и Армения обнародовали полный текст мирного соглашения
ОбновленоЗеленский поручил значительно увеличить финансирование боевых подразделений
ЕС потратит €1,5 млрд доходов от замороженных активов РФ на выплаты по кредитам Украины
Алиев выделил Украине $2 млн на фоне ударов РФ по газовой инфраструктуре Азербайджана
Близкий соратник Путина уговаривал его прекратить войну в Украине и начать переговоры – NYT
Все новости...
Трамп
Фон дер Ляйен присоединится к беседе лидеров ЕС с Трампом и Зеленским 13 августа
СМИ: 13 августа могут состояться переговоры европейских лидеров с Трампом и Зеленским
В Европе консультируются перед встречей Трампа и Путина – правительство Германии
Последние новости
18:41
Бизнес-омбудсмен рассказал о коррупционном скандале вокруг марли
18:32
Politico выяснило подробности переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров 13 августа
18:16
Rheinmetall может удвоить производство 155-мм снарядов на новом заводе в Украине
18:14
Цены на какао подскочили сильнее всего с декабря
18:08
Фон дер Ляйен присоединится к беседе лидеров ЕС с Трампом и Зеленским 13 августа
18:05
Первые выплаты по Freedom Finance Украина: НКЦБФР имеет подтверждение, что клиент получил средства
17:59
Спортивная история дня. 7 гениев Формулы-1, которым, чтобы побеждать, не нужна поул-позиция
17:59
СМИ: 13 августа могут состояться переговоры европейских лидеров с Трампом и Зеленским
17:55
Крупнейший оператор Украины "Киевстар" планирует привлечь до $200 млн на бирже США
17:51
Зеленский поговорил с Моди: Индия за то, чтобы за спиной Украины ее судьбу не решали
Все новости...
Реклама:
Реклама: