Мешканець Куп'янська на Харківщині поранений через російський удар БпЛА
Понеділок, 11 серпня 2025, 23:09
Російська армія 11 серпня атакувала безпілотником місто Куп'янськ на Харківщині, поранення отримав 78-річний чоловік.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 11 серпня близько 15:20 внаслідок атаки російського ударного безпілотника по місту Куп’янську поранення отримав 78-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували до лікарні".
Реклама:
Деталі: За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).