Мешканець Куп'янська на Харківщині поранений через російський удар БпЛА

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 серпня 2025, 23:09
Мешканець Куп'янська на Харківщині поранений через російський удар БпЛА
фото - getty images

Російська армія 11 серпня атакувала безпілотником місто Куп'янськ на Харківщині, поранення отримав 78-річний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 11 серпня близько 15:20 внаслідок атаки російського ударного безпілотника по місту Куп’янську поранення отримав 78-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували до лікарні".

Деталі: За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

