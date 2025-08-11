Житель Купянска в Харьковской области ранен в результате российского удара БпЛА
Понедельник, 11 августа 2025, 23:09
11 августа российская армия атаковала беспилотником город Купянск в Харьковской области, ранения получил 78-летний мужчина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 11 августа около 15:20 в результате атаки российского ударного беспилотника по городу Купянску ранения получил 78-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу".
Детали: Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).