Житель Купянска в Харьковской области ранен в результате российского удара БпЛА

Татьяна ОлейникПонедельник, 11 августа 2025, 23:09
Житель Купянска в Харьковской области ранен в результате российского удара БпЛА
фото - getty images

11 августа российская армия атаковала беспилотником город Купянск в Харьковской области, ранения получил 78-летний мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 11 августа около 15:20 в результате атаки российского ударного беспилотника по городу Купянску ранения получил 78-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу".

Детали: Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Харьковская областьроссийско-украинская война
