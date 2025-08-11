Генштаб: Сили оборони зачистили від окупантів Степне та Новокостянтинівку на Сумщині
Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка в Сумській області.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "З початку доби відбулося 122 боєзіткнення. Противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши 106 КАБ, здійснив 3764 удари дронами-камікадзе та 3764 обстріли позицій наших військ".
Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 атак російських загарбників.
Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.
На Куп’янському напрямку противник здійснив шість атак на позиції наших військ, один бій ще триває.
На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Шандриголового, Ямполя.
На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили чотири спроби наступу.
На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.
На Торецькому напрямку окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.
На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Дотепер тривають три боєзіткнення.
Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони.
На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.
На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку загарбницькі війська двічі атакували в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку ворог провів шість марних атак.