Генштаб: Силы обороны зачистили от оккупантов Степное и Новоконстантиновку в Сумской области

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка в Сумской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С начала суток произошло 122 боевых столкновения. Противник нанес 51 авиационный удар, сбросив 106 КАБ, совершил 3764 удара дронами-камикадзе и 3764 обстрела позиций наших войск".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 атак российских захватчиков.

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении противник осуществил шесть атак на позиции наших войск, один бой еще продолжается.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодязи, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Шандриголового, Ямполя.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили четыре попытки наступления.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новоекономичное, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лисовка, Зверовое, Ореховое, Дачное. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться небольшими группами через первую линию наших позиций. Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении захватнические войска дважды атаковали в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг провел шесть бесполезных атак.