У США стався вибух на коксохімічному заводі: загинула людина, 10 постраждалих

У штаті Пенсильванія США внаслідок вибуху на коксохімічному заводі загинула людина, ще 10 осіб отримали травми.

Деталі: Вибух стався на заводі компанії U.S. Steel в місті Клертон неподалік від Піттсбурга.

Поліція округу Аллегені повідомила, що внаслідок інциденту є загиблий, 10 осіб отримали травми.

Крім того, рятувальники визволили з-під завалів одну особу, ще одна вважається зниклою безвісти.

За інформацією офіційних осіб округу Аллегені, після вибуху на заводі було ще "кілька повторних вибухів".

Генеральний директор U.S. Steel Девід Беррітт зазначив, що компанія співпрацює з "відповідними органами влади" для з’ясування інциденту.

За його словами, на заводі в Клертоні працює 1300 осіб.

Місцева влада порадила жителям прилеглих будинків у радіусі 1,6 кілометра від заводу залишатися в приміщеннях, зачинити вікна та двері й увімкнути кондиціонування повітря.

Разом з тим Департамент охорони здоров’я Аллегені під час моніторингу якості повітря не зафіксував перевищення рівня забруднення.