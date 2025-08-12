Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США произошел взрыв на коксохимическом заводе: погиб человек, 10 пострадавших

Ольга ГлущенкоВторник, 12 августа 2025, 02:48
В США произошел взрыв на коксохимическом заводе: погиб человек, 10 пострадавших
фото: WTAE

В штате Пенсильвания США в результате взрыва на коксохимическом заводе погиб человек, еще 10 человек получили травмы.

Источник: CNN, ABC News

Детали: Взрыв произошел на заводе компании U.S. Steel в городе Клертон недалеко от Питтсбурга.

Реклама:

Полиция округа Аллегени сообщила, что в результате инцидента есть погибший, 10 человек получили травмы.

Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов одного человека, еще один считается пропавшим без вести.

По информации официальных лиц округа Аллегени, после взрыва на заводе было еще "несколько повторных взрывов".

РЕКЛАМА:

Генеральный директор U.S. Steel Дэвид Берритт отметил, что компания сотрудничает с "соответствующими органами власти" для выяснения инцидента.

По его словам, на заводе в Клертоне работает 1300 человек.

Местные власти посоветовали жителям близлежащих домов в радиусе 1,6 километра от завода оставаться в помещениях, закрыть окна и двери и включить кондиционирование воздуха.

Вместе с тем Департамент здравоохранения Аллегени во время мониторинга качества воздуха не зафиксировал превышение уровня загрязнения.

СШАвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоDeepState: российские войска продвигаются в сторону трассы Доброполье – Краматорск
Трамп советовался с Орбаном по поводу войны РФ против Украины и назвал его "очень умным человеком"
видеоТрамп во время брифинга дважды оговорился, заявив, что "летит в Россию" на встречу с Путиным
видеоВ Закарпатье задержали 19 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
Азербайджан и Армения обнародовали полный текст мирного соглашения
ЕС потратит €1,5 млрд доходов от замороженных активов РФ на выплаты по кредитам Украины
Все новости...
США
Трамп отложил тарифы для Китая еще на 90 дней
Трамп советовался с Орбаном по поводу войны РФ против Украины и назвал его "очень умным человеком"
Путин продолжает всем звонить и хвастаться, что встретится с Трампом
Последние новости
03:02
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога из-за угрозы баллистики
02:48
В США произошел взрыв на коксохимическом заводе: погиб человек, 10 пострадавших
01:56
Путин не хочет мира, и встреча на Аляске этого не изменит – эксперт ISW
01:56
футбол"Пафос" – "Динамо": где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов
01:16
Саратовский НПЗ в России остановил прием нефти после атаки БпЛА – Bloomberg
00:22
Германия готовится к экстремальной жаре с температурой около 40 градусов
00:12
Генштаб о продвижении россиян вблизи Доброполья: Выделены дополнительные силы против диверсантов
23:58
Генштаб: Силы обороны зачистили от оккупантов Степное и Новоконстантиновку в Сумской области
23:57
футболУЕФА лишила английский клуб места в Лиге Европы
23:40
Новости экономики 11 августа: Bitcoin приблизился к историческому максимуму, РФ повредила кризисный центр ЗАЭС
Все новости...
Реклама:
Реклама: