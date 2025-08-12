В США произошел взрыв на коксохимическом заводе: погиб человек, 10 пострадавших

В штате Пенсильвания США в результате взрыва на коксохимическом заводе погиб человек, еще 10 человек получили травмы.

Источник: CNN, ABC News

Детали: Взрыв произошел на заводе компании U.S. Steel в городе Клертон недалеко от Питтсбурга.

Полиция округа Аллегени сообщила, что в результате инцидента есть погибший, 10 человек получили травмы.

Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов одного человека, еще один считается пропавшим без вести.

По информации официальных лиц округа Аллегени, после взрыва на заводе было еще "несколько повторных взрывов".

Генеральный директор U.S. Steel Дэвид Берритт отметил, что компания сотрудничает с "соответствующими органами власти" для выяснения инцидента.

По его словам, на заводе в Клертоне работает 1300 человек.

Местные власти посоветовали жителям близлежащих домов в радиусе 1,6 километра от завода оставаться в помещениях, закрыть окна и двери и включить кондиционирование воздуха.

Вместе с тем Департамент здравоохранения Аллегени во время мониторинга качества воздуха не зафиксировал превышение уровня загрязнения.