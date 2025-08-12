Усі розділи
Ольга Глущенко Вівторок, 12 серпня 2025, 03:02
У Києві та низці областей оголошували повітряу тривогу через загрозу балістики
повітряна тривога, ілюстративне фото: Getty Images

У ніч проти 12 серпня в Києві та деяких областях оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Джерело: мапа повітряних тривог, КМВА, Повітряні сили

Деталі: Близько третьої години ночі у столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Повітряні сили інформували про рух "швидкісних цілей" і о 3:01 закликали киян бути в укриттях.

Оновлено: О 3:34 в Києві та областях оголосили відбій повітряної тривоги.

повітряна тривога
