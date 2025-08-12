В Киеве и ряде областей объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы баллистики
Вторник, 12 августа 2025, 03:02
В ночь на 12 августа в Киеве и некоторых областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.
Источник: карта воздушных тревог, КГВА, Воздушные силы
Детали: Около трех часов ночи в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.
Воздушные силы информировали о движении "скоростных целей" и в 3:01 призвали киевлян быть в укрытиях.
Обновлено: В 3:34 в Киеве и областях объявили отбой воздушной тревоги.