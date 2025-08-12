Біля магазину в США чоловік почав стріляв по людях: троє загиблих, серед них дитина

Озброєний чоловік відкрив вогонь на парковці магазину Target у столиці американського штату Техас, вбивши двох дорослих і дитину.

Джерело: АР із посиланням на заяву поліції

Деталі: Зловмисник викрав дві машини під час втечі, яка закінчилася тим, що поліція за допомогою електрошокера затримала його на іншому кінці міста.

У місцевій поліції заявили, що підозрюваний — чоловік близько чоловік у віці близько 30 років, який має "історію психічних розладів". Правоохоронці зазначили, що працюють над встановленням мотиву злочину.

Підозрюваний втік з місця події на викраденому автомобілі, розбив його, а потім викрав інший з автосалону, сказала Девіс. Він був затриманий приблизно за 32 кілометри від місця події, на півдні міста Остін, де його взяли під варту.

За даними поліції, коли правоохоронці прибули на виклик, виявили трьох людей з вогнепальними пораненнями на парковці магазину Target.

Дорослий і дитина загинули ні місці події, ще одна людина поранена людина померла дорогою до лікарні.

