Возле магазина в США мужчина начал стрелять по людям: трое погибших, среди них ребенок

Вооруженный мужчина открыл огонь на парковке магазина Target в столице американского штата Техас, убив двух взрослых и ребенка.

Источник: АР со ссылкой на заявление полиции

Детали: Злоумышленник угнал две машины во время побега, который закончился тем, что полиция с помощью электрошокера задержала его на другом конце города.

В местной полиции заявили, что подозреваемый — мужчина около 30 лет, имеющий "историю психических расстройств". Правоохранители отметили, что работают над установлением мотива преступления.

Подозреваемый сбежал с места происшествия на угнанном автомобиле, разбил его, а затем угнал другой из автосалона, сказала Дэвис. Он был задержан примерно в 32 километрах от места происшествия, на юге города Остин, где его взяли под стражу.

По данным полиции, когда правоохранители прибыли на вызов, обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями на парковке магазина Target.

Взрослый и ребенок погибли на месте происшествия, еще один раненый человек скончался по дороге в больницу.

