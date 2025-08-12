На Львівщині чоловік отримав 1 рік ув'язнення через погрози журналісту
На Львівщині за погрози журналісту видання "Вибір – правозахисник Львівщини" 46-річного чоловіка засудили до 1 року позбавлення волі.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури суд призначив 46-річному мешканцю Львівщини реальне покарання у вигляді 1 року позбавлення волі за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста та погрозу йому насильством (ч. 2 ст. 171 та ч. 1 ст. 345-1 КК України)".
Деталі: У суді прокурори довели, що у 2021 році обвинувачений – брат працівника патрульної поліції, погрожував журналісту видання "Вибір – правозахисник Львівщини".
Медійник виконував редакційне завдання, збираючи інформацію щодо дотримання поліцейськими вимог законодавства під час патрулювання Дрогобицького району.
Засуджений чоловік вимагав журналіста припинити, залякуючи журналіста побиттям та вбивством.
Крім позбавлення волі, суд призначив чоловіку штраф 3 400 грн і стягнув з обвинуваченого 55 тис. грн матеріальної та 200 тис. грн моральної шкоди на користь потерпілого.