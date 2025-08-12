На Львівщині чоловік отримав 1 рік ув'язнення через погрози журналісту

На Львівщині за погрози журналісту видання "Вибір – правозахисник Львівщини" 46-річного чоловіка засудили до 1 року позбавлення волі.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури суд призначив 46-річному мешканцю Львівщини реальне покарання у вигляді 1 року позбавлення волі за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста та погрозу йому насильством (ч. 2 ст. 171 та ч. 1 ст. 345-1 КК України)".

Реклама:

Деталі: У суді прокурори довели, що у 2021 році обвинувачений – брат працівника патрульної поліції, погрожував журналісту видання "Вибір – правозахисник Львівщини".

Медійник виконував редакційне завдання, збираючи інформацію щодо дотримання поліцейськими вимог законодавства під час патрулювання Дрогобицького району.

Засуджений чоловік вимагав журналіста припинити, залякуючи журналіста побиттям та вбивством.

РЕКЛАМА:

Крім позбавлення волі, суд призначив чоловіку штраф 3 400 грн і стягнув з обвинуваченого 55 тис. грн матеріальної та 200 тис. грн моральної шкоди на користь потерпілого.